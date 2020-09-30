30.09.2020 (10:21)
Разведчики ЮВО приступили к горным занятиям на полигоне Дарьял в Северной Осетии
Разведчики соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) приступили к одиночной подготовке на горном полигоне Дарьял в Северной Осетии. В учебных мероприятиях принимают участие более 300 военнослужащих.
Особенностью сбора с разведчиками станет прохождение так называемого «входного контроля», условия которого заключаются в успешной сдаче зачетов по военной топографии, огневой, тактико-специальной и горной подготовкам.
«Входной контроль» разработали преподаватели центра подготовки разведчиков. Основная его цель — узнать начальный уровень знаний каждого бойца и подразделения в целом, чтобы разработать индивидуальный подход к их подготовке.
За время занятий на полигоне военнослужащим предстоит научиться бесшумной ликвидации противника, ориентированию на незнакомой местности, применению современных средств разведки и связи.
В ходе альпинистской подготовки разведчики освоят навыки преодоления скалистых участков местности различной сложности с применением ледорубов, жумаров, карабинов и веревок.