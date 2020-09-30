30.09.2020 (10:01)

Свыше 100 прыжков с парашютом совершили морские пехотинцы десантно-штурмовых рот Каспийской флотилии в Дагестане

В Дагестане личный состав десантно-штурмовых рот морской пехоты Каспийской флотилии приступил к выполнению прыжков с парашютом в рамках занятий по воздушно-десантной подготовке (ВДП).

В ходе выполнения мероприятий по ВДП военнослужащие совершили более 100 прыжков с парашютом на различные площадки приземления в полном обмундировании с оружием.

На первом этапе подготовки морские пехотинцы освоили порядок укладки парашютов, на специальных тренажёрах воздушно-десантного комплекса отработали элементы управления основным и запасным парашютом. Также военнослужащие выполнили комплексные упражнения по укреплению голеностопных суставов, чтобы избежать травмирования ног при приземлении. После завершения подготовительного этапа морские пехотинцы сдали зачёты по основным элементам ВДП.

В настоящее время морские пехотинцы выполняют десантирование из вертолёта Ми-8 в полном боевом снаряжении со стабилизацией падения три секунды и ручным раскрытием парашюта, как в дневное, так и ночное время.

Всего с начала текущего года военнослужащие десантно-штурмовых и разведывательных подразделений Каспийской флотилии в рамках выполнения программы по ВДП совершили более 1,5 тыс. прыжков с применением современной парашютной системы специального назначения «Арбалет-2», а также Д-10.

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