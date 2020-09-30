30.09.2020 (09:46)

Экипаж малого ракетного корабля «Град Свияжск» Каспийской флотилии отработал действия по ликвидации пожара

На Каспийской флотилии с экипажем малого ракетного корабля «Град Свияжск» проведено учение по ликвидации пожара.

По замыслу мероприятия, в одном из отсеков возникло возгорание. Личный состав аварийно-спасательной группы немедленно приступил к обнаружению, локализации и ликвидации пожара.

При помощи специального противопожарного средства моряки спасательной группы быстро нейтрализовали очаг возгорания и не допустили распространения огня в другие отсеки.

Важным этапом противопожарной подготовки является отработка четкости и слаженности действий аварийно-спасательной группы. Действия каждого военнослужащего должны быть выверенные, уверенные и без ошибок, поэтому учения по борьбе за живучесть проводятся на кораблях регулярно.

После выполнения мероприятий по борьбе с пожаром на корабле аварийно-спасательная группа отработала нормативы по ликвидации пробоины в корпусе.

С экипажами кораблей Каспийской Флотилии учения и тренировки по борьбе за живучесть корабля проводятся на регулярной основе, в том числе и на учебно-тренировочном комплексе «Каспий-001». Возможности комплекса позволяют одновременно подготовить до трех экипажей в течение месяца.

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