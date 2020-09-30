30.09.2020 (09:07)

Экипажи самолетов-разведчиков Су-24МР отработали задачи по выходу из-под ракетного удара условного противника под Волгоградом

Экипажи самолетов-разведчиков Су-24МР Южного военного округа отработали задачи по выходу из-под ракетного удара средств противовоздушной обороны (ПВО) условного противника под Волгоградом.

В ходе учения летчики провели разведку местности в заданном квадрате, в том числе на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности и передали данные на пункт управления.

При выполнении полетов экипажами отработана вводная о ракетной атаке, летчики успешно выполнили комплекс воздушных маневров для ухода из-под удара средств ПВО условного противника.

Подобные учения проходят в рамках боевой подготовки и направлены на совершенствование профессиональных навыков экипажей при выполнении задач в условиях динамично меняющейся обстановки современного боя.

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