30.09.2020 (09:07)
Экипажи самолетов-разведчиков Су-24МР отработали задачи по выходу из-под ракетного удара условного противника под Волгоградом
Экипажи самолетов-разведчиков Су-24МР Южного военного округа отработали задачи по выходу из-под ракетного удара средств противовоздушной обороны (ПВО) условного противника под Волгоградом.
В ходе учения летчики провели разведку местности в заданном квадрате, в том числе на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности и передали данные на пункт управления.
При выполнении полетов экипажами отработана вводная о ракетной атаке, летчики успешно выполнили комплекс воздушных маневров для ухода из-под удара средств ПВО условного противника.
Подобные учения проходят в рамках боевой подготовки и направлены на совершенствование профессиональных навыков экипажей при выполнении задач в условиях динамично меняющейся обстановки современного боя.
Новости по теме:
Подразделения ЮВО в Абхазии убывают в пункты постоянной дислокации после участия в СКШУ «Кавказ-2020»
Фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота проходит черноморские проливы в направлении Средиземного моря
Подразделение управления армейского корпуса Черноморского флота вернулось в пункт постоянной дислокации
Метки: