30.09.2020 (08:57)

Снайперы соединения ЮВО остановили колонну бронетехники условного противника под Волгоградом

Снайперы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) остановили колонну легкобронированной техники и уничтожили живую силу условного противника огнем из крупнокалиберных винтовок АСВК и СВД на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

В ходе учения снайперы совершили 10-километровый марш в район наблюдения, где при помощи современных оптических и телевизионных приборов ими была обнаружена скрытно передвигающаяся колонна техники условного противника.

Выстрелами из крупнокалиберных винтовок АСВК снайперы вывели из строя силовые агрегаты бронемашин, блокировав движение колонны, а стрелки из снайперских винтовок СВД уничтожили живую силу условного противника, проводящую эвакуацию поврежденной техники.

Завершив работу, подразделения снайперов скрытно переместились на безопасное расстояние, где расчет комплекса разведки управления и связи «Стрелец» успешно навел ствольную артиллерию на остановленную колонну условного противника.

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