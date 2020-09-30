Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.09.2020 (08:57)

Снайперы соединения ЮВО остановили колонну бронетехники условного противника под Волгоградом

Снайперы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) остановили колонну легкобронированной техники и уничтожили живую силу условного противника огнем из крупнокалиберных винтовок АСВК и СВД на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

В ходе учения снайперы совершили 10-километровый марш в район наблюдения, где при помощи современных оптических и телевизионных приборов ими была обнаружена скрытно передвигающаяся колонна техники условного противника.

Выстрелами из крупнокалиберных винтовок АСВК снайперы вывели из строя силовые агрегаты бронемашин, блокировав движение колонны, а стрелки из снайперских винтовок СВД уничтожили живую силу условного противника, проводящую эвакуацию поврежденной техники.

Завершив работу, подразделения снайперов скрытно переместились на безопасное расстояние, где расчет комплекса разведки управления и связи «Стрелец» успешно навел ствольную артиллерию на остановленную колонну условного противника.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Подразделения ЮВО в Абхазии убывают в пункты постоянной дислокации после участия в СКШУ «Кавказ-2020»
Российские снайперы в Таджикистане отработали навыки стрельбы на предельные дальности
Фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота проходит черноморские проливы в направлении Средиземного моря
Учебный корабль ВМФ России «Смольный» вошёл в Черное море

Метки:
Южный военный округ , Учения , Снайперы
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false