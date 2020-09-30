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30.09.2020 (08:30)

Ветераны-мотострелки в канун Дня Сухопутных войск прокатились на современных БТР-82А и провели учебный бой под Екатеринбургом

В канун дня Сухопутных войск командование Центрального военного округа устроило праздник для ветеранов-мотострелков, предоставив возможность управлять современным БТР-82А и провести учебный бой на полигоне под Екатеринбургом.

Из ветеранов, принимавших участие в вооруженных конфликтах современности в составе мотострелковых частей, было сформировано три экипажа модернизированных бронетранспортеров БТР-82А. После этого мотострелки-ветераны провели заезды по пересеченной местности, а затем стрельбы из 30-мм пушки по мишеням, имитирующим низколетящие вертолеты на расстоянии до 1200 метров. Также, используя пулемет 7,62-мм, они поразили цели на расстоянии до 600 метров.

Кроме того, ветеранам показали современную боевую экипировку мотострелка «Ратник-2» и не менее современный специальный комплекс разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец», который используется подразделениями войсковой разведки мотострелковых соединений.

Сухопутные войска – наиболее многочисленный и разнообразный по вооружению и способам боевых действий вид Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ), предназначенный для отражения агрессии противника на континентальных театрах военных действий, защиты территориальной целостности и национальных интересов РФ.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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