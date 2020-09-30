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30.09.2020 (07:15)

Новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» впервые вышел на заводские ходовые испытания в Японское море

Сегодня, в соответствии с утвержденным графиком, новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», построенный для Тихоокеанского флота (ТОФ) на Амурском судостроительном заводе (г. Комсомольск-на-Амуре), впервые вышел из Владивостока на заводские ходовые испытания.

В акватории Японского моря будет проведен комплекс контрольных мероприятий, в ходе которых предстоит проверить на соответствие заявленным тактико-технические характеристики корабля, надёжность и работоспособность в различных условиях систем и оборудования корвета.

Планируется, что до конца текущего года корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» войдёт в состав ТОФ.

Справочно

16 июня для прохождения заключительного этапа испытаний корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» был доставлен во Владивосток с Амурского судостроительного завода на сдаточную базу предприятия в транспортном плавучем доке «Зея».

Это третий серийный корвет проекта 20380. Корабли этого проекта были разработаны Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" и предназначены для действий в ближней морской зоне, ведения борьбы с вражескими надводными кораблями и подводными лодками, артиллерийской поддержки морского десанта.

Длина корвета - 104,5 метра, ширина - 13 метров, полное водоизмещение - 2,2 тыс. тонн, скорость полного хода - до 27 узлов.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Корабли
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