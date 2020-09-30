30.09.2020 (06:45)

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота вернулся во Владивосток после дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Сегодня отряд боевых кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», большого морского танкера «Борис Бутома» завершил двухмесячный дальний поход и вернулся во Владивосток.

Корабли ТОФ под общим руководством заместителя командира соединения надводных кораблей флота капитана 1 ранга Алексея Анциферова приняли участие в российско-индийском военно-морском учении «Индра Нэви-2020», посетили с деловыми заходами порты Шри-Ланки и Брунея, что способствовало дальнейшему развитию военно-морского сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

По случаю прибытия отряда в родную базу на военном причале Корабельной набережной Владивостока состоялся торжественный митинг. Выступая перед собравшимися, временно исполняющий обязанности командующего Тихоокеанским флотом вице-адмирал Денис Березовский, отметил, что корабли за 2 месяца прошли более 12 тысяч морских миль и выполнили более 50 боевых упражнений. Он поздравил моряков с благополучным возвращением домой и поблагодарил их за отличное выполнение задач. По традиции командирам кораблей и капитану танкера были вручены жареные поросята.

Церемония встречи завершилась общим прохождением личного состава соединения надводных кораблей ТОФ.

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