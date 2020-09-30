30.09.2020 (06:05)

Во Владивостоке завершился чемпионат Вооруженных Сил РФ по гребно-парусному двоеборью

Во Владивостоке на Водной станции Спортивного центра (морской и физической подготовки, г.Владивосток ФАУ МО РФ ЦСКА) состоялась церемония закрытия чемпионата Вооруженных Сил РФ по гребно-парусному двоеборью, который в течение десяти дней проходили в главной базе Тихоокеанского флота.

В церемонии закрытия чемпионата принял участие заместитель командующего Тихоокеанским флотом вице-адмирал Денис Березовский. Он поблагодарил спортсменов, прибывших для соревнований на Дальний Восток за честную борьбу, и пригласил их снова принять участие в соревнованиях, которые планируется провести в столице Приморского края в следующем году.

Один из почётных гостей церемонии закрытия чемпионата - Министр спорта Приморского края Жанн Кузнецов, выразил восхищение участниками соревнований, и поблагодарил их за то, что они способствуют развитию водных видов спорта в регионе и в стране в целом.

По итогам золотые медали за победу в чемпионате ВС РФ по гребле на шлюпках на дистанции 2000 метров с разворотом и гребно-парусному двоеборью, а также серебряные – за второе место по гребле на шлюпках на дистанция 1000 метров и гребно-парусному двоеборью вручены курсантам Черноморского Высшего военно-морского училища имени адмирала П.С.Нахиимова.

Спортсменам Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская Академия» вручили золотые награды за победу на чемпионате ВС РФ по гребле на шлюпках на дистанции 1000 метров и серебряные медали за второе место в соревнованиях по гребле на шлюпках на дистанции 2000 метров с разворотом.

Курсанты Военного института физической культуры МО РФ стали обладателями бронзовых медалей в гребле на шлюпках на дистанциях 1000 и 2000 метров с разворотом.

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