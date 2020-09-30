30.09.2020 (05:20)

В Приамурье специалисты радиоэлектронной борьбы ВВО применили новейший комплекс «Поле-21м» для нейтрализации современной техники в ходе учения

Специалисты войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии, отработали задачи по выводу из строя различных типов БЛА, а также узлов связи условного противника.

Впервые в ходе комплексной тренировки был задействован новейший комплекс РЭБ «Поле-21м», поступивший на вооружение несколько месяцев назад.

Для комплексного воздействия на важные объекты условного противника подразделения РЭБ создали маневренные группы, которые действовали одновременно с нескольких сторон.

Перед проведением активных действий военнослужащие провели радиоразведку для уточнения данных, после чего осуществили постановку радиоэлектронных помех для блокирования каналов передачи данных условного противника.

В ходе специального учения разработанный алгоритм действий значительно усилил воздействие на радиоканалы управления беспилотных летательных аппаратов.

Мероприятия проведены в рамках ТСУ с подразделениями РЭБ, в котором было задействовано около 500 военнослужащих. Кроме «Поле-21м» было привлечено несколько современных комплексов «Борисоглебск-2», мобильных станций «Лесочек» и других современных комплексов РЭБ.

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