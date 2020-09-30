30.09.2020 (05:05)

Снайперы армейского корпуса ВВО на Сахалине учатся воевать в городских условиях

Снайперы армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине осваивают тактику действий в городских условиях, основанных на опыте современных вооруженных конфликтов.

В ходе практических действий снайперские пары скрытно перемещались

в специально подготовленных сооружениях и учились определять потенциальные места установок ловушек и самодельных взрывных устройств.

Снайперы тренировались определять и занимать наиболее выгодные места для стрельбы, оборудовать ложные позиции в завалах и развалинах зданий. Используя современные приборы ночного видения и лазерные приборы разведки военнослужащие вели поиск и устанавливали характер цели.

Основной сложностью при выполнении задач в городских условиях являлось то, что цели находились в глубине разрушенных зданий, поэтому военнослужащим было необходимо тщательней выбирать места для стрельбы и вносить определенные поправки при прицеливании.

Стрельба выполнялась снайперскими парами, где один военнослужащий, был наблюдателем-корректировщиком, а другой - стрелком. Такой способ ведения огня является максимально эффективным.

Особое внимание при отработке учебных вопросов уделялось использованию различных элементов конструкций и подручных средств для маскировки огневой позиции.

Задачи по уничтожению целей в условиях городской застройки военнослужащие отрабатывали в дневное и ночное время суток на дистанциях от 300 до 1000 метров.

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