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30.09.2020 (04:30)

В Забайкалье завершилась тренировка с расчетами БЛА Восточного военного округа

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) общевойскового объединения Восточного военного округа завершили тренировку на одном из полигонов  в Забайкалье, где отработали разведку целей на малых и средних высотах, передачу оперативной информации о действиях наземных войск.

Контроль с воздуха позволяет получать более полные данные о практических действиях войск, контролировать время выхода техники в назначенные районы, следить за выполнением учебно-боевых задач в режиме реального времени.

Также расчеты БЛА отработали обнаружение позиций условного противника, передачу данных на пункты управления огнем артиллерийских подразделений с последующим контролем их поражения, что позволило специалистам визуально наблюдать результаты применения артиллерии и производить более точно и оперативно необходимые корректировки.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Беспилотные летательные аппараты , Восточный военный округ
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