30.09.2020 (04:30)
В Забайкалье завершилась тренировка с расчетами БЛА Восточного военного округа
Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) общевойскового объединения Восточного военного округа завершили тренировку на одном из полигонов в Забайкалье, где отработали разведку целей на малых и средних высотах, передачу оперативной информации о действиях наземных войск.
Контроль с воздуха позволяет получать более полные данные о практических действиях войск, контролировать время выхода техники в назначенные районы, следить за выполнением учебно-боевых задач в режиме реального времени.
Также расчеты БЛА отработали обнаружение позиций условного противника, передачу данных на пункты управления огнем артиллерийских подразделений с последующим контролем их поражения, что позволило специалистам визуально наблюдать результаты применения артиллерии и производить более точно и оперативно необходимые корректировки.