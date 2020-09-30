30.09.2020 (04:20)

Мотострелковое соединение ВВО получило крупную партию современных средств индивидуальной защиты

В мотострелковое соединение общевойскового объединения Восточного военного округа в Забайкальском крае поступила крупная партия современных противогазов ПМК-2.

Данные противогазы являются усовершенствованными и защищают кожу лица, глаза, а также органы дыхания военнослужащих не только от радиоактивной пыли и отравляющих веществ, но и от аварийно-химически опасных веществ.

По сравнению с предыдущими образцами, защита кожи лица и глаз в новом противогазе осуществляется с помощью унифицированной шлем-маски, размер которой регулируется в трех позициях.

ПМК-2 предусматривает наличие двух фильтрующих поглощающих элементов, что в значительной мере увеличивает время защиты личного состава в условиях применения вероятным противником оружия массового поражения.

Одной из особенностей является то, что в противогазе предусмотрена возможность употребления жидкости с помощью специального заборника, что значительно увеличивает работоспособность личного состава в условиях РХБ заражения.

Всего в воинскую часть поступило несколько тысяч противогазов.

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