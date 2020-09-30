30.09.2020 (04:15)
Военные комиссариаты Восточного военного округа готовы к проведению осеннего призыва граждан на военную службу
Для проведения медицинского освидетельствования призывников подобраны квалифицированные медицинские специалисты, полностью укомплектованы медицинские комиссии.
Главами субъектов РФ, расположенных на территории ВВО, проведены учебно-методические сборы с коллективами призывных комиссий, в ходе которых им доведены руководящие документы по организации весенней призывной кампании.
Для предотвращения распространения вирусной инфекции все призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами.
Для предотвращения нарушений прав призывников на все время проведения осеннего призыва спланировано взаимодействие с органами военной прокуратуры и военно-следственными органами.