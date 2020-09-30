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30.09.2020 (04:15)

Военные комиссариаты Восточного военного округа готовы к проведению осеннего призыва граждан на военную службу

Для проведения медицинского освидетельствования призывников подобраны квалифицированные медицинские специалисты, полностью укомплектованы медицинские комиссии.

Главами субъектов РФ, расположенных на территории ВВО, проведены учебно-методические сборы с коллективами призывных комиссий, в ходе которых им доведены руководящие документы по организации весенней призывной кампании.

Для предотвращения распространения вирусной инфекции все призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами.

Для предотвращения нарушений прав призывников на все время проведения осеннего призыва  спланировано взаимодействие с органами военной прокуратуры и военно-следственными органами.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Восточный военный округ
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