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30.09.2020 (04:10)

Крупное учение с мотострелковым соединением ВВО под Хабаровском завершилось разгромом условного противника

Более 1 тысячи военнослужащих мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного под Хабаровском, приняли участие в активной фазе тактического учения с боевой стрельбой. Оно стартовало на минувшей неделе на полигоне «Князе-Волконский».

В ходе розыгрыша практических действий личный состав соединения отработал современные способы ведения учебно-боевых действий. Так, военнослужащие выполнили оборонительные маневры, а также наступательные действия с использованием разведывательной беспилотной авиации.

Кроме того, экипажи новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34 и ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» оказали авиационную поддержку обороняющимся подразделениям.

Летчики выполнили бомбометание по наземным мишеням, имитирующим колонну бронетехники условного противника.

Своевременность вскрытия действий «противника», в результате воздушной разведки, позволила сократить время на принятие решения об открытии огня и увеличить быстроту и качество поражения целей.

Особое внимание было уделено применению огнеметных средств, в том числе огнеметов «Шмель»,  для уничтожения  целей.

Это мероприятие стало одним из финальных этапов подготовки мотострелкового соединения ВВО в этом учебном году.  В крупном учении задействованы более 200 единиц техники,  в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, ствольная и самоходная артиллерия САУ «Гвоздика», РСЗО «Град», вертолеты Ка-52, бомбардировщики Су-34, ЗСУ «Шилка».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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