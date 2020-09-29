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29.09.2020 (23:45)

Ракетные полки ПГРК «Ярс» приступили к несению боевого дежурства на полевых позициях

Ракетные полки ПГРК «Ярс» заняли полевые позиции и приступили к несению боевого дежурства в рамках командно-штабного учения в Иркутской       области.

На учении стратегические ракетчики отработают вопросы вывода боевых ракетных комплексов на маршруты боевого патрулирования, совершение марша по смене полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

В свою очередь противодиверсионные силы будут выполнять задачу по обнаружению, блокированию и уничтожению условных диверсантов, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов.

На данном КШУ на качественно новом уровне отрабатываются вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс», противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещения об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа.

В общей сложности в проведении учения задействовано около 300 единиц крупногабаритной техники, 3000 военнослужащих.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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