29.09.2020 (10:10)

Ракетный полк ПГРК «Ярс» в ходе командно-штабных учений РВСН приступил к совершению марша на полевую позицию

Ракетный полк ПГРК «Ярс» Иркутского ракетного соединения приступил к совершению марша на полевую позицию.

На маршрутах движения автономных пусковых установок организована комендантская служба, которая занимается охраной маршрутов движения колонны с крупногабаритной техникой, отслеживает прохождение колонны через контрольные точки, следит за радиационной, химической и биологической обстановкой.

В пунктах пересечения маршрутов, на развилках дорог, труднопроходимых участках, крутых и длинных спусках и подъемах, проходах через заграждения, и условно зараженных участках местности выставлены посты регулирования.

В рамках учения подразделения РВСН отрабатываются вопросы взаимодействия с соединениями и частями ЦВО, с органами МЧС и МВД России.

В ходе учения планируется отработка обширного перечня задач и вводных, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям, выполнению учебно-боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления и интенсивных действий ДРФ в районах дислокации войск.

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