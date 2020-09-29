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29.09.2020 (22:30)

Фрегат «Адмирал Касатонов» выполнил ракетную стрельбу по береговой цели

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», прибывший на Северный флот две недели назад, успешно выполнили стрельбу главным ракетным комплексом по береговой цели. 

Ракетная стрельба состоялась сегодня в полдень в акватории Белого моря. Цель, расположенная на полигоне в Архангельской области была успешно поражена головной частью крылатой ракеты «Калибр». 

Охрану водного района и обеспечение стрельб выполнили корабли и суда Беломорской военно-морской базы Северного флота. 

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» построен на судостроительном предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Он был заложен в 2010-м и спущен на воду в 2014 году. В конце 2018 года начал заводские ходовые испытания, которые проходили в зоне ответственности Балтийского и Северного флотов. За период испытаний фрегат выполнил 3 стрельбы ракетным комплексом «Калибр», одну зенитную ракетную стрельбу, 14 стрельб артиллерией и две стрельбы морским противолодочным оружием. 

В преддверии Дня ВМФ 21 июля 2020 года на фрегате был торжественно поднят Андреевский флаг. Корабль зачислен в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота - самого крупного соединения надводных кораблей ВМФ России. В него входят тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», ракетный крейсер «Маршал Устинов», эсминец «Адмирал Ушаков» и головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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