29.09.2020 (19:15)

В инженерных войсках продолжаются работы по созданию РТК тяжелого класса

В инженерных войсках Вооружённых Сил Российской Федерации продолжается развитие средств вооружения, отвечающих современным требованиям.

Так, в интересах войск создаются многофункциональные робототехнические комплексы тяжелого класса. Комплекс ИМРТК-РТ предназначен для проделывания проходов в противотанковых минных полях и сплошного разминирования местности от взрывоопасных предметов в режиме дистанционного управления.

Кроме того, идет работа над комплексом штурма и разграждения ИМРТК-ШР, предназначенным для обеспечения продвижения войск и выполнения инженерных работ в условиях огневого воздействия противника, в том числе для обеспечения продвижения инженерных штурмовых подразделений в условиях городских и промышленных застроек.

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