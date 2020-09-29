29.09.2020 (19:15)
В инженерных войсках продолжаются работы по созданию РТК тяжелого класса
В инженерных войсках Вооружённых Сил Российской Федерации продолжается развитие средств вооружения, отвечающих современным требованиям.
Так, в интересах войск создаются многофункциональные робототехнические комплексы тяжелого класса. Комплекс ИМРТК-РТ предназначен для проделывания проходов в противотанковых минных полях и сплошного разминирования местности от взрывоопасных предметов в режиме дистанционного управления.
Кроме того, идет работа над комплексом штурма и разграждения ИМРТК-ШР, предназначенным для обеспечения продвижения войск и выполнения инженерных работ в условиях огневого воздействия противника, в том числе для обеспечения продвижения инженерных штурмовых подразделений в условиях городских и промышленных застроек.
Новости по теме:
Саперы ЗВО вывезли шесть боеприпасов времен войны с места строительства железнодорожной платформы в Санкт-Петербурге
Метки: