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29.09.2020 (19:00)

В инженерных войсках ВС РФ принята на снабжение переносная водоочистная установка

В инженерные войска Вооруженных Сил Российской Федерации принята на снабжение переносная водоочистная установка ПВУ-600, предназначенная для очистки и опреснения воды.

При сохранении основных массогабаритных характеристик предшественницы, установка ПВУ-600 имеет вдвое большую производительность и очищает воду от естественных загрязнений, отравляющих и радиоактивных веществ, бактериальных средств до показателей качества, соответствующих ГОСТ.

Производительность установки – не менее 0,6 м³/ч. Время автономной работы на комплекте расходных материалов – не менее 100 часов. Время развертывания из походного положения – 0,2 часа. Работа установки полностью автоматизирована. Установка ПВУ-600 дополнительно комплектуется блоком опреснения высокоминерализованной воды.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Инженерные войска
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