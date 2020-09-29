29.09.2020 (19:10)

Заседание комиссии Минобороны России по инновационным проектам и технологиям пройдет в КВЦ «Патриот»

В ходе заседания будут рассмотрены инициативные разработки, отобранные в интересах органов военного управления, а также результаты сбора и анализа информации о разработках и технологиях, представленных на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ–2020».

В рамках проведения мероприятия планируется провести тематическую выставку «Инновационные разработки, создаваемые предприятиями и организациями в инициативном порядке», на которой будут продемонстрированы восемь экспонатов.

Мероприятие пройдет под руководством начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майора Андрея Гончарова.

В работе Комиссии примут участие члены Российской академии наук, представители руководства Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Фонда перспективных исследований, органов военного управления, а также предприятий промышленности.

Справочно: Комиссия сформирована в 2014 году для решения комплекса организационных и научно-технических вопросов, направленных на реализацию в интересах Минобороны России инновационных проектов.

Организация деятельности Комиссии, информационно-аналитическое, научно-методическое и организационно-техническое обеспечение ее работы осуществляется Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице