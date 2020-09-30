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30.09.2020 (01:00)

Два батальона Псковских и Рязанских десантников, участвовавших в совместном учении «Славянское братство – 2020», погрузили технику и личный состав в эшелоны и убыли в пункты постоянной дислокации

Сегодня, на железнодорожных станциях «Брест» и «Гожа» в Республике Беларусь, подразделения российских десантников гвардейского десантно-штурмового полка Псковского соединения ВДВ и гвардейского парашютно-десантного полка из Рязани Тульского соединения ВДВ, принимавшие участие в плановом совместном белорусско-российском тактическом учении «Славянское братство – 2020», осуществив погрузку военной техники и личного состава, убыли воинскими эшелонами в пункты постоянной дислокации.

В составе двух батальонных тактических групп более 600 военнослужащих и около 70 единиц современной боевой и специальной техники двух соединений.

Усиленный десантно-штурмовой батальон из Пскова принимал участие в учении на полигоне «Брестский», а усиленный парашютно-десантный батальон из Рязани отрабатывал совместные действия с белорусскими коллегами на полигоне «Гожский». Подразделения были доставлены к местам проведения учения железнодорожным транспортом.

Все поставленные задачи российские десантники выполнили в полном объеме.

Всего в ходе активной фазы белорусско-российского учения «Славянское братство-2020», проходившего в период с 14 по 25 сентября 2020 г., принимало участие более 900 военнослужащих и 100 единиц техники Псковского, Ивановского и Тульского гвардейских соединений Воздушно-десантных войск.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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