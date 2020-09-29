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29.09.2020 (19:55)

В Ленинградском объединении ВВС и ПВО прошла тренировка по противодействию терроризму

В Воронеже на базе управления смешанной авиационной дивизии проходит сбор начальников топографических служб соединений и воинских частей Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

В рамках сбора будут отработаны вопросы ведения топографической и топогеодезической разведки различных типов местности с использованием современных передвижных цифровых топогеодезических систем, а также вопросы обеспечения систем АСУ военного округа и комплексов высокоточного оружия геопространственной информацией, трёхмерными моделями местности.

Со специалистами топографических служб топогеодезических отделений и геодезических групп подготовки полетных заданий будут проводиться практические и теоретические занятия по топографической привязке радиолокационных станций и зенитных ракетных средств с использованием спутниковых навигационных систем индивидуального и геодезического класса точности – малогабаритных навигационных комплексов «Грот-М», «Орион» и «Ориентир», а также топографических и геодезических измерительных приборов: теодолита и буссоли.

На заключительном этапе сбора военнослужащим предстоит сдать зачет по вопросам синхронизации топографических данных прикладной программы SAS-planet с геоинформационной системой ГИС «Оператор».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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