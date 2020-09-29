29.09.2020 (19:48)

В Ленинградском объединении ВВС и ПВО прошла тренировка по противодействию терроризму

В Санкт-Петербурге на территории Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа проведена тренировка по отражению нападения условной террористической группы.

Основной целью мероприятия была отработка практических действий по пресечению терактов на территории соединений и воинских частей объединения, а также организация взаимодействия с оперативными группами органов внутренних дел и экстренных служб территориального гарнизона.

По легенде тренировки террористическая группа в количестве 5 человек совершила нападение на здание штаба управления. Для усиления обороны штаба на место прибыли оперативная группа отдельной бригады МТО Западного военного округа, а также подразделение полиции.

В результате согласованных действий военнослужащие подразделения антитеррора совместно с группами усиления предприняли незамедлительные меры по отражению атаки и блокированию действий условного противника.

В ходе тренировки применялись имитационные средства, в том числе дымовые шашки, взрывпакеты и холостые патроны к стрелковому оружию.

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