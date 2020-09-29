29.09.2020 (19:45)

Военнослужащие танковой армии ЗВО отразили условный удар средств воздушного нападения

В Нижегородской области на полигоне «Мулино» военнослужащие гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа отразили условный удар средств воздушного нападения в рамках двухстороннего тактико-специального учения.

Боевые расчеты переносимого зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла» провели тренировку по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника. В ходе учения были отработаны вопросы занятия и маскировки позиций, организации системы связи и управления, приведения техники из походного положения в боевое.

Всего в двухстороннем тактико-специальном учении принимает участие порядка 3,5 тыс. военнослужащих и свыше 700 единиц вооружения, военной и специальной техники танкового объединения ЗВО.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице