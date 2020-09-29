29.09.2020 (19:30)

Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков инспектирует Псковское гвардейское десантно-штурмовое соединение ВДВ в ходе итоговой проверки войск за 2020 год

Комиссия под руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова начала проверку войск в Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении.

Проверка пройдет в две очереди. В первую очередь проверку пройдут соединения и воинские части из Пскова, Иваново, Тулы, Костромы, Рязани, Наро-Фоминска, Улан-Удэ и Уссурийска. Во второй очереди будут проверены соединения и воинские части из Новороссийска, Ставрополя, Анапы, Феодосии, Ульяновска, Камышина, Омска, соединений ВДВ, дислоцированных в Подмосковье. В соответствии с расписанием проверки оцениваться будут воинские части и подразделения по результатам контрольных занятий, боевой стрельбе, выполнению нормативов по тактической, технической и специальной подготовке.

В других соединениях и воинских частях, также в течение месяца, комплексные комиссии оценят уровень подготовки личного состава, а также состояние ВВСТ, готовность соединений и воинских частей осуществить мероприятия по приведению в высшие степени готовности.

Кроме того, будут проверены объекты полигонов, тыла, военных городков и складов.

Контрольные мероприятия итоговой проверки осуществляются в соответствии с планом подготовки ВДВ и продлятся до конца текущего месяца.

Заключительной частью итоговой проверки за период обучения станет подведение итогов работы комплексных комиссий и оценка способности частей и соединений выполнять задачи по предназначению.

Подведение итогов проверки состоится под руководством командующего ВДВ в ходе заседания Военного совета Командования Воздушно-десантных войск в конце года.

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