29.09.2020 (18:55)

Военнослужащие танковой армии ЗВО отразили нападение на командный пункт

В Нижегородской области на полигоне «Мулино» военнослужащие танкового полка гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа отразили нападение диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника на командный пункт в рамках двухстороннего тактико-специального учения.

В ходе учения «диверсанты» планировали проникнуть на командный пункт полка, заминировать ключевые объекты комплекса, нарушив работу систему коммуникаций.

После получения сигнала о нарушение границы поста неизвестными вооруженными людьми военнослужащие танкового полка предприняли действия по отражению атаки и блокированию ДРГ.

Всего в тренировке было задействовано более 200 военнослужащих и свыше 50 единиц вооружения, военной и специальной техники танкового объединения ЗВО.

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