Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.09.2020 (18:55)

Военнослужащие танковой армии ЗВО отразили нападение на командный пункт

В Нижегородской области на полигоне «Мулино» военнослужащие танкового полка гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа отразили нападение диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника на командный пункт в рамках двухстороннего тактико-специального учения.

В ходе учения «диверсанты» планировали проникнуть на командный пункт полка, заминировать ключевые объекты комплекса, нарушив работу систему коммуникаций.

После получения сигнала о нарушение границы поста неизвестными вооруженными людьми военнослужащие танкового полка предприняли действия по отражению атаки и блокированию ДРГ.

Всего в тренировке было задействовано более 200 военнослужащих и свыше 50 единиц вооружения, военной и специальной техники танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Артиллеристы армейского корпуса Балтийского флота прибыли на полигон для проведения учений
В Санкт-Петербурге состоится открытие первого в городе фирменного магазина «Армия России»
В Санкт-Петербурге состоится церемония возвращения Дому офицеров ЗВО Боевого знамени, вручённого в 1944 году
Военнослужащие ЗВО отдали воинские почести на захоронении останков 134 военнопленных красноармейцев в Ленобласти

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false