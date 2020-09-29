29.09.2020 (18:30)

Войска РЭБ ЦВО предотвратили диверсию на "С-400" на учении под Саратовом

Подразделения войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения предотвратили диверсию на зенитные ракетные комплексы С-400 в Саратовской области.

По замыслу практических действий, в четырех регионах Средней Волги и Южного Урала были подняты по тревоге подразделения радиоэлектронной борьбы в связи с поступлением разведданных о готовящейся диверсии на средства противовоздушной обороны в местах несения боевого дежурства. Военнослужащим нужно было выявить очаги создания искаженных навигационных полей, которые нарушают работу радиолокационных станций.

В боевое положение были приведены более 60 единиц техники радиоэлектронной борьбы, в небо были подняты беспилотные летательные аппараты из состава комплексов «Леер-3», способные обнаружить противника и нарушить его каналы связи. В итоге неприятель был обнаружен в Саратовской области, где он планировал провести диверсию на комплексы С-400. Подразделения радиоэлектронной борьбы совместно с подразделениями антитеррора успешно выполнили внезапные вводные и получили высокую оценку от командования.

Всего в учении приняли участие свыше 500 военнослужащих.

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