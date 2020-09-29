29.09.2020 (18:00)

Сотрудники филиала Центрального военно-морского музея «Дорога жизни» приняли участие в создании комнаты славы «Нине Соколовой женщине-водолазу»

Торжественное открытие состоялось в деревне Кошкино Всеволожского р-на - в годовщину прорыва энергетической блокады Ленинграда в 1942 году.

На открытии присутствовали представители общественных организаций, члены законодательного собрания, общественной палаты и представители филиала ЦВММ «Дорога жизни».

Филиал ЦВММ «Дорога жизни», являясь источником достоверной информации, принял активное участие в создании комнаты славы. В экспозиции музея находятся материалы, посвященные деятельности инженер-полковника ВМФ Нины Соколовой, а так же редкие музейные экспонаты, такие, как водолазное снаряжение, инвентарь, элементы техники времен Великой Отечественной войны. Сотрудниками проводились лекционные занятия, консультации, подбор архивной документации.

Руководитель центра «Молодежный», Маргарита Владимировна Куортти, член общественной палаты Ленинградской области, поблагодарила коллектив музея «Дорога жизни» и лично Виктора Степановича Березняцкого, заведующего музеем, за содействие в подготовке экспозиции и активную образовательную деятельность.

В рамках мероприятия состоялся круглый стол с участием правительства Ленинградской области по вопросам молодежной политики. Участник круглого стола от музея «Дорога жизни» младший научный сотрудник Коповая Л.Ш. выступила с предложениями о сотрудничестве по созданию программ по патриотическому воспитанию молодежи области.

Почетным гостем события стала Марина Лабецкая, дочь Нины Васильевны Соколовой. Она дала высокую оценку проделанной работе и поблагодарила за сохранение памяти.

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