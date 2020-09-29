29.09.2020 (17:51)

Подразделения ЮВО в Абхазии убывают в пункты постоянной дислокации после участия в СКШУ «Кавказ-2020»

После завершения стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020» российские подразделения военной базы в Абхазии возвращаются в места постоянной дислокации.

В рамках СКШУ «Кавказ-2020» российские военнослужащие и Минобороны Абхазии в составе совместной группировки войск выполняли боевые задачи на полигонах Цабал и Нагвалоу.

Подразделения совершат марш комбинированным способом по дорогам общего пользования и преодолеют около 150 километров пути до пункта постоянной дислокации.

Тяжелую гусеничную технику танковых и артиллерийских подразделений перевезут на автомобильных тралах. С воздуха колонны на марше прикрывает авиация на вертолетах Ми-24 и Ми-8.

В Абхазии, в горах и на побережье Черного моря от оборонных ведомств двух стран в СКШУ «Кавказ-2020» приняли участие более 1,5 тысяч человек и около 500 единиц военной техники.

Учение «Кавказ-2020» проводилось под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова на территории Южного военного округа в Черном и Каспийском морях. Участие в них принимали около 80 тыс. человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тыс. военных из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана. К эпизодам, подпадающим под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, было привлечено до 12,9 тыс. военнослужащих.

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