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29.09.2020 (17:47)

Дежурные силы ликвидировали условное возгорание на пожарно-техническом учении в Академии Генштаба

Дежурные силы совместно с подразделениями Главного управления МЧС России по г. Москве в ходе пожарно-технического учения ликвидировали условное возгорание в одном из зданий Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Профильные службы отработали доведение сигнала о пожаре до всех сотрудников вуза, после чего созданный пункт управления эвакуацией организовал выход людей на площадку сбора.

Силы пожарно-технической службы и экипажи специализированных машин обеспечили локализацию и ликвидацию «огня».

В ходе учения была проведена проверка автоматических систем противопожарной и противодымной защиты, пожарной сигнализации и защитных устройств, которые подтвердили свою работоспособность. Система оповещения позволила эвакуировать людей в установленные сроки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военная академия , Пожарная безопасность
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