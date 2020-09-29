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29.09.2020 (17:41)

Артиллеристы армейского корпуса Балтийского флота прибыли на полигон для проведения учений

Военнослужащие артиллерийского соединения армейского корпуса Балтийского флота совершили марш на полигон Правдинский для проведения тактических учений в составе соединения.

В рамках учений военнослужащим предстоит отработать около 20 огневых задач с применением реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган», крупнокалиберных пушек «Гиацинт», самоходных артиллерийских установок «Мста-С», «Акация» и другого артиллерийского вооружения. 

На мероприятии боевой подготовки привлечены более 500 военнослужащих и свыше 100 единиц вооружения и военной техники. Данные учения продлятся до конца.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Артиллерия , Западный военный округ
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