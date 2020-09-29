29.09.2020 (17:30)

Для ВМФ России будет спущен на воду корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов»

Очередной корабль противоминной обороны проекта 12700 «Георгий Курбатов» будет завтра, 30 сентября, торжественно спущен на воду на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) в Санкт-Петербурге.

В торжественной церемонии спуска корабля на воду примут участие представители Главного командования ВМФ России, Объединенной судостроительной корпорации, руководство Средне-Невского судостроительного завода и других организаций, входящих в кооперацию по строительству кораблей проекта 12700.

По оценке Главного командования ВМФ корабли противоминной обороны проекта 12700 являются новым поколением надводных кораблей, предназначенных для эффективного поиска морских мин. В ближайшей перспективе будет продолжено оснащение минно-тральных сил флотов ВМФ России кораблями проекта 12700, которые показали хороший результат в ходе своего применения по предназначению.

При строительстве кораблей ПМО проекта 12700 на Средне-Невском судостроительном заводе применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса меньше металлического, при этом значительно увеличивается его прочность. Такой корпус не подвержен коррозии, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, практически неограничен.

Проект 12700 разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» в интересах ВМФ. Эти корабли предназначены для борьбы с современными морскими минами, обнаруживать которые они могут как в воде морских акваторий, так и в морском грунте. При этом корабль может не входить в опасную зону – поиск, идентификация и уничтожение опасных объектов осуществляется дистанционно с помощью телеуправляемых подводных аппаратов и безэкипажного катера.

Справочно:

Корабли ПМО проекта 12700:

Водоизмещение – около 890 тонн;

Длина - 62 м;

Ширина - 10 м;

Экипаж - 44 чел.

Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

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