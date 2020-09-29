29.09.2020 (17:35)

В Санкт-Петербурге состоится открытие первого в городе фирменного магазина «Армия России»

В Санкт-Петербурге 1 октября в 470-ю годовщину Сухопутных войск состоится торжественная церемония открытия первого в городе фирменного магазина «Армия России».

На Большом проспекте Петроградской стороны, дом 22-24 для жителей и гостей города АО «Военторг» создало уникальное пространство в магазине «Армия России». В оригинальном интерьере первого торгового зала, где имитируется взлетная палуба авианосца «Адмирал Кузнецов», размещено более 2 000 товаров, в том числе дизайнерские линейки мужской, женской и детской одежды, отвечающие современным стандартам качества и модным трендам.

Во втором торговом зале представлены образцы военной формы одежды, произведенные в Санкт-Петербурге, а также большой ассортимент нарукавных и нагрудных нашивок, знаков различия, товары повседневного пользования для военнослужащих, детские игрушки, аксессуары и сувениры с символикой видов и родов войск.

Весь день с 10 до 21 часа в честь открытия магазина первым десяти покупателям будут вручены дисконтные карты с 10% скидкой. Каждый посетитель получил специальные сувениры и тканевую защитную маску с логотипом «Армия России».

Министерство обороны Российской Федерации передало АО «Военторг» право на использование знака «Армия России» с целью донести до широкой аудитории не только качественные товары, но и своего рода философию «Армия России - стиль жизни», тем самым внести свой вклад в укрепление патриотических ценностей и развитие гордости за российские Вооруженные Силы.

Бренд «Армия России» представлен более чем в 30 одноименных магазинах разного формата в региональных центрах от Калининграда до Курильских островов, а также в интернет-магазине www.armrus.ru с доставкой по всей России и за рубежом.

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