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29.09.2020 (17:23)

Российские снайперы в Таджикистане отработали навыки стрельбы на предельные дальности

Военнослужащие стрелковой роты снайперов 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, выполнили упражнения стрельб из снайперских винтовок Драгунова (СВД) на максимальные дальности.

На полигоне Ляур снайперы совершенствовали навыки работы в составе снайперских пар, ведении наблюдения за полем боя, своевременном обнаружении и уничтожении целей, расположенных на удалении до 1300 метров от стреляющего. Кроме того, военнослужащие в составе группы провели поисковые действия в обозначенном районе с целью обнаружения условных боевиков и передаче координат их местоположения на командный пункт. Они выполнили нормативы по скрытному перемещению, оборудованию и занятию огневых позиций, отходу после выполнения задачи в точку сбора.

Снайперы отработали упражнения как в дневное, так и в ночное время, в том числе с применением специальных тепловизионных прицелов 1ПН-140.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтар. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Снайперы
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