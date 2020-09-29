29.09.2020 (15:00)

В Москве состоялся брифинг начальника ГОМУ ГШ ВС РФ по теме начала осеннего призыва на военную службу

В Москве состоялся брифинг начальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Евгения Бурдинского по теме начала осеннего призыва на военную службу

Подводя итоги весенней призывной кампании, он отметил, что принятый Министерством обороны комплекс беспрецедентных мер по противодействию коронавирусной инфекции в ходе проведения призыва граждан на военную службу показал свою высокую эффективность и обеспечил качественное и своевременное выполнение установленного указом Президента Российской Федерации задания на призыв. Призвано и отправлено в войска 135 тыс. человек.

Тесное взаимодействие, организованное с органами исполнительной власти, позволило провести глубокий анализ складывающейся эпидемиологической обстановки и четко определить сроки начала работы призывных комиссий в каждом субъекте Российской Федерации и планового призыва граждан, не допустив заноса коронавирусной инфекции в Вооруженные Силы.

Более того, были определены и на практике отработаны новые, нестандартные методы подготовки и проведения призыва.

Граждане, имевшие гарантированное право на отсрочку от призыва на военную службу, в военные комиссариаты не вызывались, решения о предоставлении им отсрочек членами призывной комиссии выносилось заочно.

При этом принимая во внимание озабоченность родителей и общественности, заблаговременно, в апреле месяце в отношении выпускников школ, которые готовились к сдаче выпускных и вступительных экзаменов в вузы, было принято решение о переносе их призыва на осень текущего года.

Этот же подход был применен к студентам вузов для предоставления возможности продолжить обучение по программам магистратуры и аспирантуры.

В итоге число граждан, прибывших на призывные комиссии, по сравнению с прошлым годом снизилось почти вдвое.

Это исключило лишние перемещения в общественном транспорте, позволило избежать скученности в медицинских организациях, а также соблюсти социальную дистанцию на призывных пунктах.

Сроки начала работы призывных комиссий и отправок в войска граждан, призванных на военную службу, были перенесены на более поздние.

Призывные комиссии начали свою работу с 12 мая, а отправки граждан на военную службу - только с 20 мая.

Все граждане, призванные на военную службу, прошли мероприятия профессионального психологического отбора.

При этом в целях наиболее глубокого анализа морально-деловых качеств призывников в пяти субъектах Российской Федерации психодиагностика проводилась по новой методике (в Москве, Республике Татарстан, Ростовской области, Забайкальском и Хабаровском краях, к этому привлеклись более 15 тысяч молодых юношей).

Это позволило использовать полученные результаты для рационального распределения призывников и формирования сплоченных воинских коллективов.

Призывные и сборные пункты были заблаговременно обеспечены всем необходимым медицинским имуществом, включая средства защиты органов дыхания, тестами для проведения экспресс-тестирования, а также приборами для кварцевания помещений и средствами для дезинфекции.

Граждане для изучения в военные комиссариаты не вызывались, беседы с ними проводились по телефонам, а также по средствам видеосвязи. Это позволило к началу работы призывных комиссий подготовить документы на призывников, которые гарантированно будут направлены в войска, а им оставалось прибыть в военный комиссариат только на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии.

Барьерный контроль на призывных и сборных пунктах исключил проникновение на территорию более чем 1,2 тыс., сотрудников этих пунктов и призывников, имевших признаки заболеваний.

После успешного прохождения барьерного контроля призывники не контактируя с сотрудниками военных комиссариатов проходили экспресс-тест на наличие коронавирусной инфекции. И лишь после получения отрицательного результата они направлялись на медицинский осмотр, профессиональный психологический отбор, переодевание и комплектование воинских команд.

В случае, если в команде с призывниками выявлялся хоть один положительный результат, вся команда возвращалась в муниципальное образование для проведения карантинных мероприятий или организации лечения.

Всего в ходе отправок было проведено более 162 тыс. экспресс-тестов. Проведение тестирования призывников, представителей воинских частей, прибывавших за молодым пополнением, выявило более 150 положительных результатов на наличие инфекции.

2-3 раза в сутки проводилась дезинфекция сборных пунктов, а также автотранспорта, выделенного под перевозку команд с призывниками, с фиксацией проведенной обработки в специальных журналах. Для проведения дезинфекции было задействовано более 200 специалистов подразделений войск РХБ защиты и 56 единиц техники.

Все призывники перед отправкой в войска обеспечивались установленными видами довольствия, в том числе средствами индивидуальной защиты (масками и перчатками).

Кроме того, призывникам, направленным в Вооруженные Силы, выдавались банковские и персональные электронные карты.

Доставка молодого пополнения проводилась в отдельных прицепных вагонах и отдельными рейсами военно-транспортной и гражданской авиации. При этом возможности их контактов с посторонними лицами, как на призывных и сборных пунктах, так и при следовании к местам прохождения службы, исключались.

Для обеспечения воинских перевозок задействовались 11 воинских эшелонов, 29 рейсов самолетов авиации Вооруженных Сил Российской Федерации, 40 чартерных рейсов гражданской авиации, а также автомобильный транспорт воинских частей. Более 2 тысяч отдельных вагонов в составе пассажирских поездов укомплектовывались только военнослужащими.

Встреча и перевозка прибывающих призывников с вокзалов и аэропортов в пункт постоянной дислокации осуществлялась автомобильным транспортом воинской части.

Весь транспорт, привлекаемый к перевозкам, проходил специальную дезинфекционную обработку не только в пунктах отправок, но и в пути следования, что позволило не допустить инфицирования военнослужащих.

В дни голосования всем призывникам была предоставлена возможность выразить свою гражданскую позицию по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

Далее генерал-полковник Евгений Бурдинский отметил, что наиболее организованно мероприятия призыва на военную службу прошли в республиках Татарстан и Бурятия, Кабардино-Балкарской Республике, Забайкальском, Красноярском и Ставропольском краях, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Калининградской, Липецкой, Московской, Омской, Самарской, Саратовской и Сахалинской областях.

Таким образом, благодаря комплексу мер, проведенному органами военного управления во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в ходе призыва и отправок граждан на военную службу заноса коронавирусной инфекции в войска не допущено.

«Осенний призыв будет проводиться во всех субъектах Российской Федерации. В войска планируется направить осенью текущего года 128 тыс. человек», – сообщил начальник ГОМУ.

При этом мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, будут проводиться с учетом опыта, полученного в ходе весенней призывной кампании, и реализации мер, исключающих проникновение коронавирусной инфекции в Вооруженные Силы.

Военные комиссариаты уже обеспечены достаточным количеством медицинского имущества, в том числе средствами индивидуальной защиты.

При перевозке граждан на сборные пункты и к местам прохождения военной службы будет использоваться транспорт, в обязательном порядке прошедший специальную дезинфекционную обработку. Заключенными контрактами предусмотрена юридическая ответственность руководителей организаций за качество ее проведения.

Далее генерал-полковник Евгений Бурдинский обратил внимание на основные особенности осеннего призыва.

Генеральным штабом в соответствии с законодательством определен перечень отдельных районов Крайнего Севера и приравненных к ним, где граждане призываются на военную службу только один раз в год.

В связи с этим, с 1 ноября по 31 декабря призыв будет осуществляться еще в 53 муниципальных образованиях десяти субъектов Российской Федерации (Республики Коми, Красноярского, Камчатского и Пермского краев, Амурской, Иркутской, Магаданской и Сахалинской областей, а также Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов).

Для всех граждан, интересующихся вопросами призыва и прохождения военной службы, отмечу, что на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации в разделе «Контакты» молодые люди и их родители могут обратиться в действующие электронные приемные главнокомандующих видами, командующих родами войск и войсками военных округов.

Кроме того, с 15 октября по телефонам, представленным на сайте, начнет свою работу «прямая телефонная линия» Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба, где специалисты дадут разъяснения по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу. Ее работа спланирована по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов московского времени.

Завершая выступление, генерал-полковник Евгений Бурдинский отметил, что основная задача, на решении которой в ходе призыва будут сосредоточены усилия всех органов военного управления, – это сохранение жизни и здоровья призывников, военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил.

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