29.09.2020 (15:49)

На побережье Балтийского моря высадился морской десант

В рамках планового учения десантные корабли и катера Балтийского флота выполнили артиллерийские стрельбы и отработали задачи по высадке подразделений морской пехоты на полигон Хмелевка.

В учении были задействованы большие десантные корабли (БДК) «Королев» и «Минск», малый десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков» и три быстроходных десантных катера, 20 единиц боевой техники, порядка 100 военнослужащих соединения морской пехоты Балтийского флота и до десяти самолётов и вертолётов морской авиации флота.

В ходе учения в кратчайшие сроки в Военной гавани г. Балтийска подразделения морской пехоты Балтийского флота погрузились на десантные корабли и катера для выхода в море и проведения морской десантной операции. После завершения погрузочных мероприятий десантные корабли и катера с подразделениями и военной техникой морской пехоты на борту совершили переход морем в район проведения высадки морского десанта.

По прибытии на место экипажи десантных кораблей осуществили высадку бронетранспортеров с десантом на плаву в море.

Огневая поддержка высадки десанта осуществлялась бомбардировщиками Су-30СМ и Су-24, а также корабельной артиллерией – в рамках учения экипажи успешно произвели артиллерийские стрельбы по мишеням, имитировавшим средства воздушного нападения и береговую батарею условного противника.

Основной упор в учении моряков-десантников был сделан на отработку временных нормативов по погрузке техники, выходу из базы и скоростную переброску десанта в район высадки.

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