29.09.2020 (15:43)

Масштабный флешмоб в память о 1418 днях Великой Отечественной войны прошел на территории музейного комплекса «Дорога памяти»

Сегодня на территории музейного комплекса «Дорога памяти» у стен Главного храма Вооруженных Сил России дан старт масштабному флешмобу #ЯЗНАЮ1418. Инициаторами мероприятия стали студенты Военного учебного центра при Московском авиационном институте.

Участники построились в цифру «1418», которая символизирует количество дней и ночей Великой Отечественной войны. После этого в небо были выпущены белые воздушные шары, как символ душ людей, отдавших свои жизни ради Победы.

Кроме того, студенты возложили цветы к памятнику «Матерям победителей» и к постаментам с гильзами с землёй, привезенной с мест захоронения советских воинов в 44 странах мира. В базе данных музея «Дорога памяти» участники флешмоба нашли данные на своих родных – участников Великой Отечественной войны и посетили Главный храм Вооружённых Сил России.

Мероприятие, в котором приняли участие более 50 студентов, стало стартом для других учебных заведений страны нашей страны.

Справочно:

«Дорога памяти» – уникальный музей, не имеющий аналогов в мире. Исторический мультимедийный комплекс возведен на территории парка «Патриот» вокруг Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации, на знаковом рубеже, где войска Красной Армии держали оборону Москвы в годы Великой Отечественной войны. Длина музейного комплекса – 1418 шагов – в память о 1418 днях и ночах Великой Отечественной войны, на протяжении которых шли боевые действия. Экспозиция включает в себя хроноленту – подробную историю каждого дня войны.

Музейный комплекс «Дорога памяти» представляет посетителям уникальные иммерсивные залы с эффектом погружения в ключевые эпизоды Великой Отечественной войны. В музейном комплексе представлены уникальные исторические экспонаты – живые свидетельства эпохи.

«Дорога памяти» – бессрочный проект, ресурс которого постоянно обновляется новыми сведениями и фотографиями. Это уникальная интерактивная площадка для создания истории миллионов российских семей.

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