29.09.2020 (15:00)

Россия впервые в истории примет чемпионат мира среди военнослужащих по боксу

Сегодня в Москве прошла онлайн пресс-конференция, посвященная проведению в столице России в сентябре 2021 году чемпионата мира среди военнослужащих по боксу.

Подробностями о проведении чемпионата мира среди военнослужащих, его особенностях и новшествах рассказали генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, начальник Центрального спортивного клуба Армии полковник Артем Громов, олимпийский чемпион по боксу, чемпион мира и Европы, двукратный победитель Всемирных военных игр, двукратный победитель чемпионатов мира среди военнослужащих Александр Лебзяк, серебряный призер чемпионата Европы, бронзовый призёр Всемирных игр боевых искусств, многократная чемпионка России прапорщик Ярослава Якушина и трехкратный чемпион России, победитель международного турнира по боксу памяти Дуйшонкула Шопокова, обладатель пояса WBA Asia прапорщик Альберт Батыргазиев, а также заместитель начальника команды – старший тренер спортивной команды ЦСКА по боксу Андрей Котов.

Мероприятие началось с подписания двустороннего соглашения о сотрудничестве между ЦСКА и Федерацией бокса России. Предметом Соглашения стала организация всестороннего и эффективного сотрудничества по вопросам развития и популяризации спорта высших достижений, детско-юношеского спорта, патриотического и физического воспитания детей и подростков, организации подготовки и участия спортсменов в спортивных мероприятиях различного уровня, повышения эффективности системы управления процессом подготовки спортсменов к соревнованиям, разработки и реализации совместных проектов и мероприятий, направленных на популяризацию занятий боксом, службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, здорового образа жизни и на достижение высоких результатов в спортивной деятельности.

Открыл пресс-конференцию Умар Кремлев, отметив важность проведения чемпионата мира среди военнослужащих по боксу.

«Предстоящий чемпионат нужен не только нашей стране, он нужен всему миру. Для чего Олимпиаду придумали? Её создали для того, чтобы не было войн. Военный чемпионат мира по боксу позволит странам мирно соревноваться между собой. Для нашей страны очень важно проведение этих соревнований, так как бокс должен стать одним из главных видов спорта среди военнослужащих. Ведь бокс такой действительно мужской вид спорта: он учит защищать и нападать, конечно же», - сказал Кремлев.

Начальник ЦСКА полковник Артем Громов в своем вступительном слове рассказал о проделанной работе в достижении цели – провести чемпионат в России в Москве:

«Россия впервые получила уникальное право провести чемпионат мира среди военнослужащих по боксу. Мы соперничали по данному вопросу с двумя странами – это Казахстан и Китай, в которых очень сильно развит бокс. Но, учитывая роль России на международной арене, учитывая полученный нами навык и опыт (мы до этого проводили много чемпионатов мира по отдельным видам спорта, провели третьи зимние Всемирные военные игры в Сочи) позволил нам не просто одержать победу в данном мероприятии, а также позволит нам провести его на самом высоком уровне. Проводится он под эгидой Международного совета военного спорта – это на сегодняшний момент вторая по своей численности организация после Международного Олимпийского комитета, в которую входят более 140 стран и, как вы понимаете, члены сборной от той или иной страны являются военнослужащими, - уточнил Громов. – Бокс – это армейский вид спорта, потому что есть исторически подтвержденные факты, что первым пропагандистом бокса в нашей стране был поручик первого лейб-гвардии Екатерининского полка, по чьему ходатайству были проведены на Ходынском поле первые соревнования по боксу, а вы знаете, что ЦСКА расположен в непосредственной близости к Ходынскому полю».

Также начальник армейского клуба отметил, что чемпионат мира по боксу среди военнослужащих планируется проводить на аренах Центрального спортивного клуба Армии – в Универсальном спортивном комплексе имени А.Я. Гомельского, однако отметил, что место может поменяться, если будет большее количество зрителей.

Александр Лебзяк отметил важность таких крупных соревнований в нынешнее время:

«В наше нелегкое время взять такие крупные соревнования дорогого стоит. Те зрители, которые придут на соревнования, увидят наших чемпионов вживую. Столь крупные военные соревнования по боксу никогда не проводились ни на территории СССР, ни в России, поэтому это будет знаменательное событие. Я хочу еще раз поблагодарить руководство ЦСКА и Федерации бокса России за то, что они взяли на себя такую ответственность. Уверен, что соревнования пройдут на высшем организационном уровне, наши ребята выступят достойно, завоюют как можно больше золотых медалей для нашей страны, а зрители посмотрят прекрасные бои».

«Для меня, как для прапорщика и представителя ЦСКА, будет честью выступить на чемпионате мира среди военнослужащих. Это огромная ответственность, так как эти соревнования пройдут в России, на родной земле. Министерство обороны России, ЦСКА и Федерация бокса России провели серьезную работу, чтобы эти соревнования прошли в нашей стране. Мы, боксеры, обязаны будем выступить удачно. Будем на ринге показывать характер и боевую мощь нашей державы», - подчеркнул Альберт Батыргазиев.

Выделить главного соперника боксеров сборной ВС РФ непосредственно на самом предстоящем чемпионате присутствующие не смогли: бокс очень вырос в мире и конкуренция в данном виде спорта настолько высока, что сложно сказать, какая команда может оказаться сильнее в этот раз.

«В поединках с теми странами, с которыми мы 2-3 года назад справлялись очень хорошо, сейчас приходится попотеть. Есть в каждых странах по 3-4 веса, где очень хорошие ребята. Нам придется попотеть, но я уверен, что ребята приложат все усилия», - отметил Лебзяк. – Уверен, что и тренерский коллектив, и ребята подойдут очень серьезно к этим соревнованиям».

«В боксе колоссальная конкуренция, и ты не можешь сказать, какая команда будет сильнее. Например, 3-4 года назад я не подозревал, что Китай будет сильнее в боксе. Боксу ведь ничего не надо. Шорты надел, кроссовки надел, мешок повесил и боксируешь», - добавил Кремлев.

Генеральный секретарь Федерации бокса России также отметил, что, на его взгляд, соревнования среди военных сложнее, чем гражданские.

«Гражданский спортсмен относится к борьбе более свободно, а военный отстаивает долг и честь, ему не нужны какие-то гонорары, ему главное –отстоять и занять пьедестал, чтобы поднялся флаг. Я считаю, что это еще сложнее, чем у гражданских», - сказал Кремлев.

Андрей Котов отметил, что формирование сборной пройдет в несколько этапов. Первые отборы пройдут на мужском и женском чемпионатах России, которые пройдут в октябре-ноябре, а заключительным этапом отбора станет чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации, который пройдет весной.

Отметим, что Россия впервые в истории примет чемпионат мира среди военнослужащих по боксу. Заявку Министерства обороны РФ и Федерации бокса России на право проведения чемпионата одобрил Международный совет военного спорта (CISM). Соревнования пройдут с 20 по 27 сентября 2021 года в Москве.

Ожидается, что в турнире примут участие спортсмены более чем из 100 стран мира.

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