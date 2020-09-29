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29.09.2020 (14:30)

Военным строителям и врачам вручены государственные награды за помощь в борьбе с Covid-19

Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации состоялась торжественная церемония вручения государственных наград военным строителям и военным врачам.

Указом Президента Российской Федерации «За заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие личные показатели в служебной деятельности и многолетний добросовестный труд» государственных наград     удостоены специалисты Минобороны России, участвовавшие в строительстве многофункциональных медицинских центров, а также медицинские работники, оказывавшие помощь больным коронавирусной инфекцией (орден Почета, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», медаль Суворова, Благодарность Президента РФ), одному из военных строителей присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации». 

Награды представителям Военно-строительного комплекса Минобороны России и специалистам медицинской службы Вооруженных Сил РФ вручил заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов.

«Сегодня мы вручаем заслуженные награды лучшим представителям нашей большой команды профессионалов и единомышленников, – военные строителям и военным врачам. Благодарим вас за оказанную в это нелегкое время помощь нашей стране, нашим гражданам, военнослужащим и членам их семей. Мы надеемся, что вы и дальше будете трудиться на благо нашей родины», - сказал замминистра обороны РФ Тимур Иванов в ходе торжественной церемонии вручения государственных наград.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Медицина , Военное строительство , COVID-19
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