29.09.2020 (13:41)

В ОГРВ ПРРМ проведено занятие по специальной подготовке

В мотострелковых подразделениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло практическое занятие по специальной подготовке военнослужащих для действий в составе российского воинского контингента миротворческих сил.

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ в ночных условиях отработали действия по остановке и досмотру транспортного средства, а также по применению спецсредств, находящихся в распоряжении личного состава поста, в случае невыполнения требований по остановке транспортного средства.

Занятие прошло в рамках полевого выхода мотострелкового батальона ОГРВ ПРРМ на войсковом стрельбище. При проведении полевого выхода военнослужащие отрабатывают все возможные сценарии развития событий во время несения службы на миротворческих постах в Зоне безопасности.

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