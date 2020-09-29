29.09.2020 (13:37)

С российскими военнослужащими в Приднестровье проведено занятие по радиационной, химической и биологической защите

В Оперативной группе Российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведено занятие по радиационной, химической и биологической защите.

По замыслу занятия, военнослужащие ОГРВ ПРРМ отрабатывали действия в условиях применения условным противником отравляющих веществ. Для приближения условий к реальным действиям зараженный участок был задымлён ослепляющей аэрозольной завесой.

В ходе занятия военнослужащие ОГРВ ПРРМ совершали марш на технике и при поступлении вводной об обнаружении зараженного участка местности, личный состав отработал нормативы по надеванию противогаза и общевойскового защитного комплекта находясь в боевых машинах, после чего преодолел зараженный участок. В завершении занятия были отработаны элементы специальной обработки военной техники от радиоактивной пыли.

Занятие по радиационной, химической и биологической защите проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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