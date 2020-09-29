29.09.2020 (13:00)

Батальон Ивановского парашютно-десантного полка прибыл в пункт постоянной дислокации после участия в белорусско-российском учении

Первые подразделения российских десантников прибыли в пункт постоянной дислокации по окончании планового совместного белорусско-российского тактического учения «Славянское братство – 2020», проводившегося в период с 14 по 25 сентября на полигонах Брестский и Гожский в Республике Беларусь.

Сегодня в пункт постоянной дислокации в г. Иваново после выполнения учебно-боевых задач на учении прибыл усиленный парашютно-десантный батальон Ивановского гвардейского парашютно-десантного полка.

На станции Текстильная (Ивановская область) личный состав встречали представители командования Ивановского воздушно-десантного соединения, полка, представители местных органов власти, ветеранских и общественных организаций, родные и близкие прибывших военнослужащих.

Выступая на торжественном митинге, посвященном прибытию личного состава Ивановского полка по окончании учения «Славянское братство – 2020», командир соединения гвардии генерал-майор Николай Чобан отметил: «В ходе учений Вы показали высокий профессионализм, стойкость и самоотдачу при выполнении поставленных учебно-боевых задач, которые были высоко оценены Командованием Воздушно-десантных войск. И доказали, что Воздушно-десантные войска способны выполнить любую поставленную задачу».

По окончании торжественных мероприятий личный состав приступил к разгрузке техники и убыл в пункт постоянной дислокации.

В дальнейшем в пункты постоянной дислокации прибудут подразделения Псковского и Тульского гвардейских соединений ВДВ, также принимавшие участие в плановом совместном белорусско-российском тактическом учении «Славянское братство-2020».

Справочно:

Справочно:23 сентября 2020 г., в рамках совместного белорусско-российского учения «Славянское братство-2020» самолеты Ил-76мд военно-транспортной авиации ВКС России осуществили переброску с территории России и десантирование парашютным способом на полигон «Брестский» в Республике Беларусь более 300 военнослужащих и 40 единиц боевой и специальной техники батальонной тактической группы Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск России.

Всего в ходе активной фазы белорусско-российского учения «Славянское братство-2020», проходившего в период с 14 по 25 сентября 2020 г., принимало участие более 900 военнослужащих Псковского, Ивановского и Тульского гвардейских соединений Воздушно-десантных войск.

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