29.09.2020 (12:19)

Перевод техники на зимний период эксплуатации проходит в Центральном военном округе

В воинских частях и соединениях Центрального военного округа продолжается перевод техники на зимний период эксплуатации.

Подготовка техники к зиме состоит из нескольких этапов: расчет горючего и смазочных материалов, а также других материальных средств относительно количества военной техники, разработка организационных документов, организация материально-технического обеспечения, подготовка парков и парковых помещений к переводу техники и работе в зимних условиях, проведение сборов и показных занятий с военнослужащими, выполнение работ по переводу, а также подведение итогов перевода. Техники проверяют работоспособность всех систем, узлов, агрегатов и оборудования, проводят осмотр двигателей и топливных баков, проводится замена масел и специальных жидкостей.

Данные мероприятия проводятся для обеспечения бесперебойной работы техники при низких температурах и в сложных метеорологических условиях.

На данный момент специалисты приступили к очередному этапу перевода вооружения и техники на зимний период эксплуатации. В ближайшее время во всех соединениях и воинских частях округа будут проведены показные мероприятия по порядку обслуживания и перевода техники.

Все мероприятия планируется завершить 21 ноября, после чего будут проведены итоговые осмотры, на основе которых будет определен итог и дальнейший допуск личного состава к зимней эксплуатации. Всего будет переведено около 30 тыс. единиц военной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице