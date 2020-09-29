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29.09.2020 (11:59)

«Рой» беспилотников условного противника перехватили в Кемеровской области в ходе учения

Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа в ходе учения нанесли радиоэлектронные удары по «рою» беспилотных летательных аппаратов условного противника с помощью комплексов «Борисоглебск-2».

По замыслу учения, подразделениями РЭБ было обнаружено многочисленное количество беспилотных летательных аппаратов условного противника, которые направлялись в сторону скрытых позиций средств ПВО с целью разведки. Применив автоматические станции помех комплекса «Борисоглебск-2», военнослужащие выполнили задачу по нанесению радиоэлектронных ударов по беспилотникам, радиоэлектронному поражению линий радиосвязи во всех диапазонах условного противника. 

Кроме того, в ходе учения подразделения радиоэлектронной борьбы отработали задачи по определению месторасположения передающих станций.

В учении было задействовано более 500 военнослужащих и свыше 40 единиц военной и специальной техники, в том числе беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», «Элерон-3», «Леер».

41-я ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Беспилотные летательные аппараты
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