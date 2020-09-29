29.09.2020 (11:54)

Фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота проходит черноморские проливы в направлении Средиземного моря

Фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота (ЧФ) начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря.

Экипаж фрегата совершает плановый переход из Чёрного моря в дальнюю морскую зону.

В Средиземном море фрегат «Адмирал Эссен» войдёт в состав сил постоянного соединения Военно-Морского Флота (ВМФ).

В дальней морской зоне корабль сменит экипаж фрегата «Адмирал Макаров», выполняющий специальные задачи с июня 2020 года.

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