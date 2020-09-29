29.09.2020 (11:01)

Российские специалисты РЭБ в Таджикистане нанесли радиоэлектронное поражение пунктам управления условного противника

Российские специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, нанесли радиоэлектронное поражение средств связи во всех диапазонах частот на командных пунктах условного противника.

В ходе однодневного учения военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию систем РЭБ, отработали такие задачи как пеленгование источников радиоэлектронного излучения, подавление аппаратуры GPS навигации. Также специалисты провели комплекс мероприятий по сбору и анализу разведывательной информации на основе приема электромагнитного излучения КВ и УКВ диапазонов.

Одной из основных задач специального учения было совершенствование навыков работы с современными комплексами радиоэлектронной борьбы «Поле-21М», «Свет-КУ», «Силок-02», «Инфауна», Р-934БМВ, стоящими на вооружении российского соединения.

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