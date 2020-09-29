29.09.2020 (10:57)

Танковый таран на исторической технике впервые покажут посетителям акции «Броня Танкограда» в Челябинского области

Уникальный тактический элемент танкового боя – танковый таран впервые покажут посетителям Уральского танкового фестиваля «Броня Танкограда», который пройдет 3 октября на полигоне Чебаркульский в Челябинской области.

Танковый таран будет продемонстрирован в ходе реконструкции одного из событий Великой Отечественной войны – операции «Багратион». Экипаж танка Т-34-85 проведет таран артиллерийских позиций. Вступив в бой с тяжелым танком «Тигр», «тридцатьчетверка» совершит его скоростной обход и, разогнавшись, совершит наезд на позиционный район немецких противотанковых орудий, гусеницами уничтожая вооружение противника.

Танковый таран — тактический приём танкового боя, применявшийся в годы Великой Отечественной войны советскими танкистами для выведения из строя бронетехники и вооружения противника. В годы войны советские танкисты совершили более 100 таранов вражеской бронетехники, орудий полевой артиллерии и самолетов на аэродромах.

В патриотической акции примут участие военнослужащие гвардейской танковой дивизии ЦВО, сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса Челябинской области, представители фонда патриотического воспитания «Совет шефов воинских частей» и военно-патриотические объединения Южного Урала.

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