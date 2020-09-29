29.09.2020 (10:46)

Подразделение управления армейского корпуса Черноморского флота вернулось в пункт постоянной дислокации

Военнослужащие подразделения управления армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ), принимавшие участие в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) «Кавказ-2020», вернулись в пункт постоянной дислокации (ППД).

Основной задачей подразделения в ходе розыгрыша тактических действий было обеспечение бесперебойной связи и взаимодействия между соединениями и частями армейского корпуса ЧФ и другими подразделениями Южного военного округа (ЮВО), принимающими участие в СКШУ «Кавказ-2020».

Связисты совершили марш в составе колонн более чем на 200 километров. В ходе марша в пункты дислокации задачи прикрытия колонн боевой техники с воздуха отработали экипажи вертолётов армейской авиации ЮВО.

В ППД личный состав встретили члены их семей, а также оркестр и командование армейского корпуса ЧФ. Отличившихся военнослужащих наградили грамотами и благодарностями.

Учение «Кавказ-2020» проводилось под руководством начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России генерала армии Валерия Герасимова на территории Южного военного округа и в акватории Черного и Каспийского морей. Участие в учении принимали около 80 тыс. человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тыс. военных из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.

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