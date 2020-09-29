29.09.2020 (10:24)

Соединения и воинские части 58-й армии ЮВО приступили к совершению марша в ППД после участия в СКШУ «Кавказ-2020»

Соединения и воинские части 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в республиках Дагестан, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Ингушетия и Чечня, в рамках завершившегося стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020» в Астраханской области приступили к совершению марша в пункт постоянной дислокации (ППД).

Более 4 тыс. военнослужащих совершат марш комбинированным способом и преодолеют свыше 1 тыс. километров до ППД. Колесная техника перемещается своим ходом по дорогам общего пользования, а гусеничная техника на железнодорожных платформах в составе эшелонов. Всего в марше задействовано около 700 единиц техники и организовано более 20 колонн для совершения марша.

В ходе совершения марша будут отрабатываться задачи противовоздушной обороны, борьбы с диверсионно-разведывательными группами условного противника, а также всестороннего обеспечения марша.

Справочно:

СКШУ «Кавказ-2020» прошло в период с 21 по 26 сентября 2020 года под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации на территории Южного военного округа и стало в текущем году завершающим этапом комплекса мероприятий оперативной (боевой) подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации.

В ходе учения были отработаны вопросы применения группировок войск (сил) коалиции государств в интересах обеспечения военной безопасности на юго-западе Российской Федерации.

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